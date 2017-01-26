Герман Клименко предложил ограничить интернет в России по китайской модели

Единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России – это ограничение интернета, как в Китае, заявил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

"Путь один – это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", – заявил Клименко 26 января в Москве на лекции "Информационная безопасность России", проведенной в рамках курса "Армия и общество".

Он посетовал, что иностранные компании, работающие на территории РФ, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов.

"Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов она не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в What's app и попросить отключить шифрование", – сказал Клименко.

Он подчеркнул, что если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами, то "любое уважающее себя государство должно их выкинуть".

Курс лекций "Армия и общество" проходит в Военной академии Генштаба ВС РФ. Цель курса – расширение универсальных и общепрофессиональных компетенций военнослужащих для организации взаимодействия армии и общества.