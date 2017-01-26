СМИ узнали подробности дела о госизмене офицера ФСБ

Служебная проверка Управления собственной безопасности ФСБ России показала, что начальник 2-го оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов передавал данные американской разведке. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, проверка была начата еще в сентябре 2016 года. Собеседники газеты подтвердили, что после проверки в декабре Михайлов был задержан. По их сведениям, задержание прошло «театрализованно-показательно» в ходе заседания коллегии ФСБ: в процессе на голову Михайлова надели светонепроницаемый мешок.

25 января о задержании Михайлова написал «Коммерсантъ». Источники газеты сообщили, что в ФСБ ведется расследование по подозрению в государственной измене. По словам собеседников «Коммерсанта», по этому делу также задержан топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов.

Ранее «Коммерсантъ» писал о возможной отставке куратора кибербезопасности ФСБ Андрея Герасимова в связи с расследованием УВП в отношении одного из его заместителей.

Отдел расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского», который возглавлял Стоянов, помогал ФСБ и МВД проводить анализ киберпреступлений с 2013 года, отмечает издание. Источники «Коммерсанта» опасаются, что ситуация в ЦИБ может негативно отразиться на рынке кибербезопасности и поставить его участников перед необходимостью «заново выстраивать отношения с государством».