Экс-подрядчик стадиона на Крестовском подал иски к Смольному почти на миллиард рублей

Холдинг «Трансстрой», возводивший стадион на Крестовском острове, подал в арбитражный суд Петербурга 2 иска к комитету по строительству. Общая сумма требований превышает 960 млн рублей.

Как указано в картотеке суда, иски были поданы 25 января, а опубликованы на сайте суда сегодня, 26 января. Больший из них, на 750 млн рублей, подал «Инжтрансстрой-СПб». Еще 210 млн требует «Корпорация Трансстрой». Третьим лицом привлечен Банк ВТБ, выдававший гарантию исполнения контрактов.

Подрядчик пытается взыскать со Смольного средства за выполненные, но неоплаченные работы, пояснил «Фонтанке» собеседник, знакомый с конфликтом. В августе 2016 года «Трансстрой» заявлял, что комитет задолжал холдингу 1,8 млрд. Кроме того, третья компания группы, с которой был разорван контракт, «Инжтрансстрой» ранее требовала выплаты 935 млн за выполненные работы. В декабре она отозвала это ходатайство. Не исключено, что требование будет заявлено вновь, в рамках отдельного иска.

В свою очередь, комитет по строительству требует от «Трансстроя» вернуть 3,7 млрд рублей. Иски были поданы в декабре 2016 года. Три контракта с «Трансстроем» на строительство стадиона на Крестовском острове были расторгнуты в июле 2016 года. Их суммарная стоимость составляла 24,5 млрд рублей. Смольный объяснил решение низкими темпами и качеством работ и завышением стоимости стройки. В августе достройку арены передали ОАО «Метрострой». Компания должна завершить все работы на площадке до конца марта 2017-го.