В депо Балтийского вокзала на вагоне электрички нашли тело молодого человека

Электричка утром пришла из Луги в Петербург; в депо на крыше вагона нашли тело.

Как стало известно «Фонтанке», тело молодого человека на вид лет 16 нашли на вагоне электрички около 15 часов 26 января. По предварительной информации, состав прибыл из Луги, после чего его отогнали в депо. Там во время осмотра электрички на крыше одного из вагонов и нашли мертвого парня.

Предположительно, он умер от электротравмы.

На месте работают сотрудники транспортной полиции и следственного комитета.