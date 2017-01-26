Петербург и приграничная Финляндия создают совместный турпродукт для китайцев

Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга и финские города Иматра, Лаппеенранта, Миккели и Савонлинна объединились для совместного маркетингового продвижения на азиатском рынке. Такое предложение пришло от представителей китайского турбизнеса, заинтересованного в новых маршрутах, рассказал 26 января на пресс-конференции в Петербурге Пеллерво Кокконен, директор департамента по развитию туризма мэрии города Савонлинна. По его словам, такое сотрудничество "является хорошим способом выйти на новый рынок с конкурентоспособным предложением".

Гостей из Поднебесной, уверены представители городов, должно привлечь сочетание бурной культурной жизни мегаполиса с прекрасной архитектурой и погружения в природу, атмосферу спокойствия Саймы, четвертого по величине озера в Европе. Предполагается, что круиз по озеру будет основным пунктом финской части тура.

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