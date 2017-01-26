При пожаре на Литовской четверо пострадали

Люди пострадали при крупном пожаре в здании на Литовской улице 26 января. Из здания спасли девять человек.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу, при пожаре в доме 10 рядом с ТК «Аквилон» пострадали 4 человека, все они госпитализированы, при этом двое – в тяжелом состоянии.

Корреспондент «Фонтанки» сообщил с места ЧП, что к медикам обратились пятеро пострадавших.

Пожар локализовали в 17.10.

Напомним, пожар начался в 15:44. В 15:58 номер был повышен до 3-БИС. Огонь тушат 82 пожарных и 24 единицы техники.