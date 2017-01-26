Россиянам выплатят компенсации за задержки и отмены рейсов

Онлайн-сервис продажи авиабилетов Kupibilet.ru первым в России автоматизировал выплату компенсаций на рейсах европейских авиакомпаний.

За длительную задержку по вине авиакомпании каждый пассажир может получить до 38 тысяч рублей (*по текущему курсу евро).

В соответствии с регламентом ЕС 261/2004, европейская авиакомпания или компания, чей рейс проходит через Европу, обязана компенсировать до 600 евро каждому пассажиру: за отмену рейса, за задержку рейса более чем на 3 часа и за отказ пассажиру подняться на борт. В пересчете на рубли, более 38 тысяч вне зависимости от стоимости билетов.

К сожалению, немногие туристы знают об этом. К тому же, процесс взыскания часто затягивается из-за юридических проволочек и большого объема данных, которые должен предоставить истец.

Раньше автоматизировать получение компенсаций не удавалось.

Kupibilet.ru предложил координально новое решение. Обладая информацией обо всех задержках и данными пассажиров, сервис полностью автоматизировал процесс получения компенсации. Чтобы возместить ущерб, нужно дать согласие на обработку своих данных и поставить электронную подпись. Когда дело будет выиграно, Kupibilet.ru переведет компенсацию на счет клиента.

Сергей Аносов

Сергей Аносов, директор по продукту сервиса Kupibilet.ru рассказал: «Мы работаем с авиакомпаниями и пассажирами напрямую, что позволяет быстро оформить компенсацию, обрабатывать большой поток заявок. Вы не несете никаких финансовых рисков. Если дело не выиграно в суде, не нужно ничего платить.



Мы автоматизировали этот процесс первыми. Перед запуском проверили рейсы, выполненные за последний месяц, текущие рейсы. И уже начали предлагать нашим клиентам возможность получения компенсаций. В марте начнем проверку ранее выполненных рейсов. Наши пользователи смогут получить компенсацию даже если летали 3 года назад.



От начала работы над заказом до получения средств на счёт проходит от 20 до 105 дней, в зависимости от авиакомпании, которой вы летали. Позже мы подключим функцию «проверить свой рейс» – возможность получения компенсации для всех авиапассажиров, вне зависимости от того, у кого были куплены билеты. Первыми протестировать опцию могут клиенты Kupibilet.ru на сайте special.kupibilet.ru/claims, – пояснил Сергей Аносов.

По данным Делового авиационного портала, ежедневно в Европе выполняется около 30 000 рейсов.

По оценке Kupibilet.ru, около 3.8% из них вылетают с задержкой. На каждом рейсе в среднем 200 пассажиров. Это означает, на компенсацию могут претендовать около двухсот тысяч пассажиров ежедневно.

Справка:

Kupibilet.ru – это онлайн тревел-агентство, аккредитованный агент Международной Ассоциации Авиаперевозчиков (IATA). Сервис предоставляет доступ к авиабилетам более 300 авиакомпаний по всему миру. Один из лидеров по продаже авиабилетов в России. Более 5 миллионов человек в год ищут авиабилеты на Kupibilet.ru.