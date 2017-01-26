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26.01.2017 17:26
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Управделами пришло с «Таширом»

Жилье для будущих обитателей Верховного суда за 5,8 млрд построит ГК «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна. Компания с годовой выручкой 160 млрд получила первый подряд в Петербурге.
Управделами пришло с «Таширом»
Самвел Карапетян, фото - Глеб Щелкунов/Коммерсантъ

В Петербург заходит один из крупнейших господрядчиков страны – ГК «Ташир» Самвела Карапетяна. Дома с видом на стрелку Васильевского острова для судей переезжающего из Москвы и пока еще не построенного Верховного суда будет возводить входящий в холдинг «Каскад-Энерго». Петербургским компаниям было сложно тягаться. Заказчик — Управделами президента – снова признало победителем компанию, с которой уже работает.

В конкурсе на возведение 600-квартирного комплекса до последнего сохранялась интрига. Участники называли фаворитом «Специальное тоннельное строительство» («СТС»), связанное с холдингом «Водоканалстрой». Компания предложила самую низкую цену – 5,4 млрд рублей и предъявила высокую квалификацию — за последние 4 года освоила 25 млрд рублей по сопоставимым контрактам.

«Каскад-Энерго» проигрывало по обоим показателям. Но победа досталась ему. Судя по протоколам, комиссию не впечатлили контракты «СТС». Оно получило почти самый низкий балл за квалификацию.

С группой компаний «Ташир» действительно тяжело соревноваться в масштабах. Это почти автономная бизнес-империя. Она строит жилье и торговые центры из своих же стройматериалов. Сама открывает в них рестораны, показывает кино, продает продукты, одежду и товары для дома. Энергоснабжением объектов «Ташира» занимается «Каскад-энергосбыт». Финансирует и выдает банковские гарантии – собственный Фора-Банк. Допуски, аналог лицензий на строительство, холдинг тоже выдает себе сам. Для этого есть саморегулируемая организация «Союз строительных компаний «Ташир».

В прошлом году выручка холдинга достигла 160 млрд рублей, заявила компания. Это два годовых бюджета Ленобласти. Состояние самого Самвела Карапетяна Forbes оценивает в 3,9 млрд долларов.

Несмотря на масштаб бизнеса, петербуржцам компания едва ли близко знакома. Ей принадлежит только ТРЦ «Рио» на улице Фучика, сданный с опозданием в 2012-м. Большую часть бизнеса, который вырос из компании «Калугаглавснаб», «Ташир» распределил между городами двух стран – Ереван, Москва и Калуга.

«Каскад-энерго» базируется в Калуге. Формально, по данным СПАРК, компания принадлежит Владимиру Гаврилову. Но сам «Ташир» называет ее частью своего же холдинга «Каскад», который специализируется на создании электросетей и объектов электроэнергетики, но значительную долю загрузки обеспечивают госзаказ и стройки самого «Ташира». За последние 10 лет «Каскад» превратился в одного из основных партнеров правительства Москвы. Холдинг ремонтирует жилые дома, строит дороги, транспортно-пересадочные узлы и больницы, украшает столицу к праздникам и монтирует освещение фасадов и дворов.

Свой вклад вносит и «Каскад-энерго». Компания возводит Затонскую ГЭС в Башкирии за 9,5 млрд рублей, создавала инфраструктуру морского порта Сочи к Олимпиаде, участвовала в строительстве МФК с зимним садом в «Москва-Сити» – «Ташир» возводил его вместе с ЗАО «Согласие».

Самвел Карапетян возглавляет калужскую армянскую диаспору и лично знаком с главой общероссийского Союза армян Арой Абрамяном, который в свою очередь рассказывал прессе о деловых связях с Управделами президента.  

Свой первый контракт с управлением делами президента РФ Карапетян заключил в 2011 году, когда взял на себя обязательства реконструировать здание ФГУП «Издательство «Известия» на Пушкинской площади Москвы. «Ташир» должен превратить бывший комбинат в комплекс с жильем, магазинами, офисами и гостиницей. По контракту после реконструкции инвестору достанется 60% площадей в проекте, государству — 40%.

Новый проект с Управделами поможет компании расширить присутствие в Петербурге. В 2000-х «Ташир» обдумывала строительство бизнес-центров в городе на Неве. Позже СМИ сообщали о переговорах по покупке компании МТЭР, подрядчика по ремонту теплосетей. Однако ни то, ни другое так и не случилось.

Не исключено, что новые объекты появятся уже в ближайшее время. Компания «Словацкий дом», переуступившая «Таширу» проект на Фучика, теперь претендует на участок на Кирочной улице, где сейчас находится гаражный кооператив.

С профильным для себя вице-губернатором Игорем Албиным, курирующим в Петербурге строительный блок, руководство «Ташира» тоже знакомо. В 2008-м, когда Албин возглавлял Костромскую область, между ними даже разгорелся конфликт. Компания без разрешения приступила к строительству ТРЦ «Рио» в Костроме. Игорь Албин пригрозил сносом, а потом договорился, что инвестор построит за свой счет детский сад и транспортную развязку.

Знакомство с Управделами для участников его тендеров, похоже, играет не последнюю роль. Предыдущий конкурс стоимостью в 28,9 млрд рублей на строительство самого здания Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана выиграла УК «Кредо» Аси и Михаила Борисовых. Правда, контракт с нею пока не заключен. Еще один претендент, ПСБ «Жилстрой», заявил, что комиссия занизила его баллы за квалификацию, и Федеральная антимонопольная служба предписала отменить тендер.

О планах перевести в Петербург Верховный суд в 2012 году рассказал президент Владимир Путин. Тогда планировалась, что весь процесс займет 2-2,5 года и обойдется бюджету в 50 млрд рублей. Сегодня Управделами заявляет, что переезд состоится не раньше 2020-го года, а затраты на строительство и выкуп площадки у предыдущего инвестора, ВТБ, уже составили 47 млрд рублей. Изменилось и содержание проекта — заказчик отказался от затрат на реставрацию памятников: Биржи на стрелке Васильевского острова и пустующего Тучкова буяна.

Антонина Асанова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (1)
Nikonorr
26 января 2017 г. 18:00
Итак простая арифметика: По состоянию на 2012 (Справка о численности и оплате труда гражданских служащих федеральных государственных органов (центральных аппаратов министерств и ведомств) в I полугодии 2012 года) штатная численность КС РФ на 2012 год составляет 249 ед. На строительство жилья будет затрачен 5,8 миллиардов (начальная цена без "Зенитовской" надбавки). Итого в среднем на каждого сотрудника будет затрачено не менее 23 000 00 рублей на покупку жилья.
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