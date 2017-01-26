На ТЭЦ в Пензе обрушилась крыша, погиб человек

В машинном зале ТЭЦ-1 в городе Пенза 26 января днем случилось ЧП: при работах на турбогенераторе №5 обрушилась кровля.

"Проводились работы на турбогенераторе №5, и после опресовки сорвало крышку на оборудовании – эта крышка разрушила часть кровли", – сказал собеседник агентства ТАСС.

Он добавил, что крышка находилась на подогревателе высокого давления генератора №5, поэтому ее частичное разрушение и привело к таким последствиям. Крыша обрушилась на площади в 600 кв.м.

В результате погиб один человек. По данному факту СК РФ, УФСБ и прокуратура проводят проверки. В связи с обрушением отключен турбогенератор ТГ-5 (60 МВт).