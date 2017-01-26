Девять человек спасли из горящего ангара на Литовской

Из горящего ангара в Выборгском районе Петербурга спасено 9 человек. Информации о погибших нет.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, на Литовской улице, 10, горят ангар и административное здание, не имеющие отношения к скалодрому Rock Town (ранее очевидцы утверждали, что ЧП произошло на скалодроме).

Напомним, пожар произошел 26 января около 15.44. Уже через 15 минут номер возгорания был повышен до третьего. Огонь тушат 24 единицы техники и 82 пожарных.