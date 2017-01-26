Девять человек спасли из горящего ангара на Литовской
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, на Литовской улице, 10, горят ангар и административное здание, не имеющие отношения к скалодрому Rock Town (ранее очевидцы утверждали, что ЧП произошло на скалодроме).
Напомним, пожар произошел 26 января около 15.44. Уже через 15 минут номер возгорания был повышен до третьего. Огонь тушат 24 единицы техники и 82 пожарных.
Справка:
Третий номер сложности (из пяти возможных) присваивается пожару тогда, когда огонь охватил большую площадь, при этом тушению сопутствуют следующие проблемы: не хватает сил и средств для борьбы с огнем, отсутствуют водоисточники и т. д. При третьем номере сложности запрашиваются дополнительные расчеты, всего на месте могут работать до 10 отделений.