Северо-Запад России "прикроют" ударные вертолёты и винтокрылые разведчики

В соединения и воинские части армейской авиации Западного военного округа, дислоцированные в Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, поступят ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н и Ка-27, сообщили 26 января в пресс-службе ЗВО.

Кроме того, в ЗВО поступят вертолеты Ми-8МТПР-1, предназначенные для ведения разведки и подавления радиоэлектронных систем управления войсками и оружием противника.

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