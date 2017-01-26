Бизнесменам предлагают протестировать доставку документов от Boxberry

Служба доставки Boxberry предлагает юридическим лицам Санкт-Петербурга протестировать свои услуги. До конца марта предприниматели могут отправлять документы, деловые письма и посылки со скидкой 10% на базовый тариф.

Boxberry предлагает надежную доставку в 320 городов России:

доставка грузов от двери до двери;

строгое соблюдение сроков доставки;

выгодные тарифы.

Отправляйте с комфортом

Передавайте любую бизнес-почту курьеру Boxberry всего за несколько минут. Мы сами подготовим все необходимые документы. Предоставим фирменную упаковку Boxberry, если это необходимо.

Некогда ждать курьера в офисе? Отправляйте почту быстро и без очередей в отделении Boxberry.

Оплачивайте доставку наличными или по безналичному расчёту.

Контролируйте весь путь ваших отправлений с помощью трекинг-сервиса по номеру экспресс-накладной.

Boxberry доставит ваше отправление строго в установленный срок до выбранного вами отделения или указанного адреса.

Подключайте дополнительные опции, когда вам это необходимо:

указание объявленной стоимости отправления;

доставка в нерабочее время и в выходные дни;

доставка in-time;

повторная доставка;

переадресация отправления;

уведомление отправителя о доставке груза.

Бесплатный срок хранения отправлений в городе получателя — 5 рабочих дней.

Убедитесь сами, что доставка деловой почты с Boxberry — это удобно и выгодно! Отправьте заявку, и менеджер Boxberry свяжется с вами.