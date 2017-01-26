Бизнесменам предлагают протестировать доставку документов от Boxberry
Служба доставки Boxberry предлагает юридическим лицам Санкт-Петербурга протестировать свои услуги. До конца марта предприниматели могут отправлять документы, деловые письма и посылки со скидкой 10% на базовый тариф.
Boxberry предлагает надежную доставку в 320 городов России:
- доставка грузов от двери до двери;
- строгое соблюдение сроков доставки;
- выгодные тарифы.
Отправляйте с комфортом
Передавайте любую бизнес-почту курьеру Boxberry всего за несколько минут. Мы сами подготовим все необходимые документы. Предоставим фирменную упаковку Boxberry, если это необходимо.
Некогда ждать курьера в офисе? Отправляйте почту быстро и без очередей в отделении Boxberry.
Оплачивайте доставку наличными или по безналичному расчёту.
Контролируйте весь путь ваших отправлений с помощью трекинг-сервиса по номеру экспресс-накладной.
Boxberry доставит ваше отправление строго в установленный срок до выбранного вами отделения или указанного адреса.
Подключайте дополнительные опции, когда вам это необходимо:
- указание объявленной стоимости отправления;
- доставка в нерабочее время и в выходные дни;
- доставка in-time;
- повторная доставка;
- переадресация отправления;
- уведомление отправителя о доставке груза.
Бесплатный срок хранения отправлений в городе получателя — 5 рабочих дней.
Убедитесь сами, что доставка деловой почты с Boxberry — это удобно и выгодно! Отправьте заявку, и менеджер Boxberry свяжется с вами.