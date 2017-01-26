Для тушения пожара на Литовской вызвано подкрепление
Как «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 15:58 огнеборцы повысили номер пожара до 3-БИС. Огнем охвачены 200 квадратных метров дома 10 по Литовской улице, в котором, судя по фото и сообщениям очевидцев, расположен скалодром RockTown. Читатели сообщают, что при пожаре пострадали люди, а из ближайших зданий проводится эвакуация.
На месте ЧП работают 82 человека и 24 единицы техники.
Напомним, что здание загорелось 26 января в 15.44.
Справка:
Третий номер сложности (из пяти возможных) присваивается пожару тогда, когда огонь охватил большую площадь, при этом тушению сопутствуют следующие проблемы: не хватает сил и средств для борьбы с огнем, отсутствуют водоисточники и т. д. При третьем номере сложности запрашиваются дополнительные расчеты, всего на месте могут работать до 10 отделений.