Для тушения пожара на Литовской вызвано подкрепление

Повышенный номер сложности присвоили пожару в здании у ТК «Аквилон» днем 26 января. С огнем борются несколько десятков человек.

Как «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в 15:58 огнеборцы повысили номер пожара до 3-БИС. Огнем охвачены 200 квадратных метров дома 10 по Литовской улице, в котором, судя по фото и сообщениям очевидцев, расположен скалодром RockTown. Читатели сообщают, что при пожаре пострадали люди, а из ближайших зданий проводится эвакуация.

На месте ЧП работают 82 человека и 24 единицы техники.

Напомним, что здание загорелось 26 января в 15.44.