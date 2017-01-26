Россия стала лидером по экспорту пшеницы в 2016 году

Россия впервые стала крупнейшим поставщиком пшеницы на мировой рынок по итогам 2016 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на опубликованные 26 января данные Российского экспортного центра (РЭЦ).

Уточняется, что в течение года российские сельхозпроизводители отправили на экспорт 25 млн тонн пшеницы, что на 14% превышает показатель 2015 года.

В РЭЦ отметили, что прежний лидер — США — экспортировал в 2016 году примерно 24 млн тонн пшеницы, Канада и Австралия — по 20 млн тонн, Франция и Украина — по 18 млн тонн.

Крупнейшим импортером российской пшеницы стал Египет, закупивший 5,7 млн тонн зерна, а также Турция и Азербайджан.