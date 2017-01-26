СМИ: Трамп заморозил сделанный Обамой перевод $221 млн для Палестины
Президент США Дональд Трамп заморозил перевод $221 млн Палестинской автономии, пишет 26 января The Times of Israel со ссылкой на заявление высокопоставленного палестинского источника.
Уточняется, что представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства «не могут быть перечислены в обозримом будущем».
Ранее сообщалось, что администрация экс-президента США Барака Обамы в последние часы его работы в качестве главы государства перевела Палестине $221 млн.
Источник: "Газета.ру"