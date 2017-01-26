КС выяснит, может ли полиция задерживать пикетчиков

Имеют ли полицейские право задерживать одиночных пикетчиков и доставлять их в участок, если пикет проходил без нарушений, решит Конституционный суд. Он рассмотрит жалобу белгородского антивоенного активиста Владимира Сергиенко на Закон «О полиции».

Заявление будет рассмотрено в 2017 году в Петербурге, но когда, не уточняется, – следует из графика рассмотрения дел на сайте КС.

Как следует из заявления, поступившего в распоряжение «Фонтанки» 26 января, Сергиенко вышел на антивоенный пикет 1 мая 2015 года с плакатом «Позор путинскому режиму». Несмотря на то что мужчина предварительно уведомил об этом власти, его задержали и отвезли в отдел полиции. Активиста выпустили только через час. «Никаких протоколов на меня составлено не было. Никакие обвинения не предъявлялись», – отмечается в жалобе в КС. Сергиенко добавляет, что на пикете «стоял трезвый, без оружия, с открытым лицом, проходу и проезду не мешал. Рядом не было ни судов, ни тюрем, ни атомных электростанций. При себе имел действительный паспорт гражданина РФ».

В 2016 году пикетчик попытался оспорить действия полиции в Белгородском городском и областном судах, но потерпел фиаско. Силовики и служители Фемиды сослались на статью 13 Федерального закона «О полиции». Она даёт стражам порядка право принудительно доставлять граждан «в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции». При этом ответчики объяснили, что действовали исключительно в интересах Сергиенко – во время пикета они якобы заметили, что другие горожане собирались «расправиться» с мужчиной, недовольным властью.

Активист счёл такие объяснения сомнительными и оспорил Закон «О полиции» в КС. Статью 13 надо отменить, потому что она нарушает право на свободу и личную неприкосновенность граждан, а также право собираться мирно, без оружия, аргументирует Сергиенко.

Как отреагировал Конституционный суд, пока неизвестно. Однако, как правило, судьи принимают к производству только те жалобы, которые кажутся им обоснованными. Заявление будет рассмотрено в 2017 году, но когда, в графике рассмотрения дел КС пока не уточняется. Судьёй-докладчиком назначен Александр Кокотов.

Добавим, что 24 января КС рассмотрел дело активиста Ильдара Дадина, попавшего в тюрьму за нарушения на митингах.