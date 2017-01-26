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26.01.2017 16:05

По услугам ЖКХ клиенты Северо-Западного банка Сбербанка совершили более 71 млн операций

По услугам ЖКХ клиенты Северо-Западного банка Сбербанка совершили более 71 млн операций
ПАО «Сбербанк России»

Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка в 2016 году совершили в пользу поставщиков услуг ЖКХ 71 млн операций. Объем платежей составил 113,6 млрд рублей, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года.

«Среди каналов по оплате жилищно-коммунальных услуг наши клиенты все активнее при оплате пользуются услугами удаленного доступа, доля которых выросла до 66%», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

В структуре платежей в пользу поставщиков услуг ЖКХ 32% операций осуществляется в интернет-банке «Сбербанк Онлайн» и мобильном приложении, 19% – через устройства самообслуживания, 11% – с помощью услуги «Автоплатеж».

Справка о компании  ПАО «Сбербанк России»   


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По услугам ЖКХ клиенты Северо-Западного банка Сбербанка совершили более 71 млн операций
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка в 2016 году совершили в пользу поставщиков услуг ЖКХ 71 млн операций. Объем платежей составил 113,6 млрд рублей, что на 17% выше аналогичного периода прошлого года.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
26.01.2017 15:52
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим ипотечным банком России
Банк «Санкт-Петербург» стал лучшим ипотечным банком в России по результатам международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards. Экспертный совет конкурса присудил банку победу в номинации Best Mortgage Bank Russia 2016.
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25.01.2017 15:35
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