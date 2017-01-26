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26.01.2017 16:06

В гараже колпинца полиция нашла гранаты и винтовку Мосина

Советские боеприпасы и оружие времен войны обнаружили в гараже на Лагерном шоссе в Колпино. Время над находками оказалось не властно: несмотря на сильную коррозию, находки оказались пригодны для стрельбы.

Как сообщает 26 января пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 25 января склад был обнаружен в рамках расследования уголовного дела по незаконному обороту наркотиков. На полке стеллажа владелец гаража хранил 2 гранаты Ф-1 с запалом Ковешникова, 45-миллиметровый артиллерийский снаряд со взрывателем, винтовку Мосина и 81 патрон. Все найденное было изготовлено во времена Великой Отечественной войны, но все еще могло нанести существенный вред. Этот факт подтвердили взрывотехники ОМОН на транспорте ГУ Росгвардии. Гранаты и снаряд отдали военным специалистам для уничтожения, а винтовку и патроны — на экспертизу.

Незаконное хранение оружия может обернуться для владельца склада уголовным делом по 222-й статье УК РФ и наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.


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