В Рунете смотрят видео с самолетом, который развернуло на льду в Новосибирске
В соцсетях сегодня распространяется видео пассажирского самолета Airbus A320 в ливрее авиакомпании S7 airlines, который движется боком по рулежной дорожке. Как рассказали 26 января «Фонтанке» в пресс-службе авиаперевозчика, инцидент произошел с рейсом Пекин-Новосибирск еще 14 декабря 2016 года.
Braking action – poor? Дрифт самолёта на РД pic.twitter.com/66MUCfyY3W— rouben (@newaviator) January 25, 2017
По данным пресс-службы, инцидент произошел после штатной посадки в Новосибирске. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
«По факту события проведено расследование авиационными органами, а также авиакомпанией и аэропортом», – сообщили в S7 airlines.
В авиакомпании инцидент объяснили состоянием рулежной дорожки и сложными метеоусловиями в Новосибирске. После 20-градусных морозов 14 декабря произошло резкое потепление до плюс 2 градусов, пошел слабый дождь с сильными порывами ветра, что стало причиной обледенения рулежной дорожки.