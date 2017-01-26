В Рунете смотрят видео с самолетом, который развернуло на льду в Новосибирске

В соцсетях сегодня распространяется видео пассажирского самолета Airbus A320 в ливрее авиакомпании S7 airlines, который движется боком по рулежной дорожке. Как рассказали 26 января «Фонтанке» в пресс-службе авиаперевозчика, инцидент произошел с рейсом Пекин-Новосибирск еще 14 декабря 2016 года.

Braking action – poor? Дрифт самолёта на РД pic.twitter.com/66MUCfyY3W — rouben (@newaviator) January 25, 2017

По данным пресс-службы, инцидент произошел после штатной посадки в Новосибирске. Никт­о из пассажиров и эки­пажа не пострадал.

«По факту события пров­едено расследование ­авиационными органами­, а также авиакомпани­ей и аэропортом», – сообщили в S7 airlines.

В авиакомпании инцидент объяснили состоянием рулежной­ дорожки и сложными ме­теоусловиями в Новосиби­рске. После 20-градусных морозов 14 декабря произ­ошло резкое потеплени­е до плюс 2 градусов, пошел слабый ­ дождь с сильными пор­ывами ветра, что стало причиной обледенения рулежной дорожки.