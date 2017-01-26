Вместо приёма у вице-спикера ЗакСа валютных ипотечников отправили в полицию

Валютные ипотечники, пришедшие днем 26 января к Мариинскому дворцу, не смогли встретиться с петербургскими депутатами. Двух из них задержала полиция: участники акции обвиняются в мелком хулиганстве.

Как рассказал «Фонтанке» представитель Всероссийского движения валютных заемщиков Сергей Игнатьев, к ЗакСу ипотечники пришли около 11:30, после того, как не смогли попасть в приемную «Единой России» на Конногвардейском бульваре, 4. Активист утверждает: после заявления ипотечников о намерении посетить офис ЕР, на официальном сайте появилось объявление о том, что приемная 26 и 27 января будет закрыта по техническим причинам.

В результате у ЗакСа, по подсчетам Игнатьева, собралось около 60 участников акции. Протестующие встретили у Мариинского дворца депутатов от «Единой России» – Алексея Макарова и вице-спикера Анатолия Дроздова, но в здание горпарламента на прием были допущены только двое представителей от активистов. Ещё несколько человек в своем кабинете в ЗакСе попытался принять депутат Максим Резник, но, как он объяснил «Фонтанке», начальник отдела материально-технического обеспечения Алена Кукушкина (известная по инициативе об ужесточении правил работы в СМИ в парламенте) заявила политику, что вышла из строя система электронных пропусков.

В ходе возникшего конфликта двое представителей движения обманутых заемщиков были задержаны прибывшим на место нарядом полиции.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что с Исаакиевской площади за нарушение общественного порядка в полицию были доставлены двое граждан. На них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Протоколы направлены для рассмотрения в Октябрьский районный суд.

Единороссы Алексей Макаров и Анатолий Дроздов оказались недоступны для комментариев. Также не смогли сообщить свою версию инцидента в аппарате вице-спикера.