Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим ипотечным банком России

Банк «Санкт-Петербург» стал лучшим ипотечным банком в России по результатам международного конкурса Global Banking and Finance Review Awards. Экспертный совет конкурса присудил банку победу в номинации Best Mortgage Bank Russia 2016.

Global Banking & Finance Review Awards – один из наиболее авторитетных ежегодных финансовых конкурсов. Он дает независимую оценку финансовым и банковским новшествам, развивающимся областям финансовой сферы, оценивает инновации, прогресс и наиболее удачные практики финансовых корпораций всего мира. Участники награждаются за значительные результаты в развитии инновационных практик и подходов.

В 2016 году банк «Санкт-Петербург» стал первым коммерческим банком по объему выдачи ипотеки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также первым по объему выданной ипотеки с государственной поддержкой. Банк обеспечил прирост ипотечного портфеля в 2 раза за 3 последних года. При этом в 2016 году объем выданных ипотечных кредитов составил 17,6 млрд руб., что является рекордом для банка.

Результативность бизнеса ипотечного кредитования достигнута в том числе и благодаря высокой операционной эффективности бизнес модели. Согласно исследованию компании «Finalta» «Эффективность продаж в разрезе сети» в Банке «Санкт-Петербург» создана самая эффективная в России модель ипотечного кредитования.

На сегодняшний день каждый пятый житель Петербурга улучшил свои жилищные условия с помощью ипотечного кредита Банка «Санкт-Петербург».

«Премия Globa lBanking and Financ eReview Awards стала очередным, на этот раз международным, подтверждением правильности выбранного банком курса на развитие ипотечного кредитования. Для каждого человека приобретение жилья – безусловно, значимый момент, и мы считаем важным обеспечить жителям городов, где присутствуют офисы банка, наивысшее качество сервиса ипотечного кредитования», – говорит заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска.

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