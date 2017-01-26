На Украине до 1 апреля официально запретили ввоз книг из России

Глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин сообщил, что в стране на три месяца официально запретили ввоз книг из России. Об этом 26 января сообщает украинское издание «Вести».

«С 1 января до 1 апреля запретили, пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки», — сказал Афонин СМИ.

Он отметил, что ввоз книг в том числе запрещен и «для личного пользования». По его словам, магазины будут распродавать остатки книг, которые были завезены в 2016 году.

В Харьковской таможне изданию сообщили, что к ним не поступало никаких документов, запрещающих ввоз.

В декабре 2016 года президент Украины Петр Порошенко запретил ввозить антиукраинские книги из России, подписав соответствующий закон.