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26.01.2017 16:04

На Украине до 1 апреля официально запретили ввоз книг из России

Глава Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин сообщил, что в стране на три месяца официально запретили ввоз книг из России. Об этом 26 января сообщает украинское издание «Вести».

«С 1 января до 1 апреля запретили, пока не будут разработаны соответствующие подзаконные акты для ввоза и механизм проверки», — сказал Афонин СМИ.

Он отметил, что ввоз книг в том числе запрещен и «для личного пользования». По его словам, магазины будут распродавать остатки книг, которые были завезены в 2016 году.

В Харьковской таможне изданию сообщили, что к ним не поступало никаких документов, запрещающих ввоз.

В декабре 2016 года президент Украины Петр Порошенко запретил ввозить антиукраинские книги из России, подписав соответствующий закон.

Источник: "Газета.ру"


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Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
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