В правительстве обсуждают продление программы маткапитала до конца 2023 года

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин заявил в интервью, что Минтруд предлагает продлить действие программы материнского капитала до конца 2023 года. Об этом 26 января сообщает RNS.

«В качестве мер в том числе предлагалось продлить до 31 декабря 2023 года действие материнского капитала. По нашему мнению, это положительно отразится на демографической ситуации», — сказал Стасишин.

Он также добавил, что для поддержки семей, являющихся заемщиками по ипотечным кредитам, в период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком возможно предусмотреть механизм выплаты материнского капитала не единовременно, а ежемесячно для исполнения платежей по ипотеке.