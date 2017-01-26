Казанская: За 5 лет корабль медицинского блока развернулся в нужном направлении

Вице-губернатор Ольга Казанская рассказала журналистам об итогах 5 лет своего управления социально-медицинским блоком Петербурга. Она пообщалась с журналистами 26 января на открытии после реконструкции ветеринарной клиники в Кировском районе.

"За 5 лет было сделано чрезвычайно много: были введены в строй новые объекты, отработаны новые технологические схемы работы с пациентами, наведён порядок на лекарственном рынке", – заявила она. По словам Казанской, в течение 5 лет была проведена модернизация объектов здравоохранения, и это совпало с программой модернизации на уровне страны, поэтому теперь во многих учреждениях и новые стены, и новое оборудование.

"Изменилась ментальность врачей, они повернулись лицом к пациентам. И в целом весь корабль (социально-медицинского блока) развернулся в нужном направлении", – заявила Казанская.

На вопрос СМИ о том, почему же вице-губернатор все-таки решила покинуть свой пост, Казанская сослалась на запись в паспорте о семейном положении. "У каждого есть право на труд и право на отдых. Первое я уже реализовала", – добавила она.

Напомним, ранее "Фонтанка" сообщала, что Ольга Казанская написала заявление об отставке. Предполагалось, что причиной стали конфликты с фармацевтическим бизнесом, который настаивал на приватизации "Петербургских аптек", а также несогласие с рядом главврачей петербургских больниц.