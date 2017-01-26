Крымская епархия заявила о готовности к компромиссу по вопросу о Херсонесе

В Крымской епархии заявили о готовности к поиску компромиссных решений по передаче исторического заповедника «Херсонес Таврический» церкви. Об этом говорится в заявлении епархии, текст которого цитирует «Интерфакс».

Руководство Крымской епархии отметило, что «с пониманием» относится к тому, что «музей-заповедник «Херсонес Таврический» включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России». В связи с этим в епархии предложили «заключить договор о совместном использовании или рассмотреть другие предложения».

В заявлении епархии утверждается, что передача бывших строений Владимирского Херсонесского мужского монастыря «имеет огромное значение для православной церкви, поскольку на этом святом месте принял крещение святой равноапостольный князь Владимир». Возврат строений монастыря церкви, по мнению епархии, должен стать «актом восстановления исторической справедливости». Выработка опыта сотрудничества музейных работников и церкви, утверждается в заявлении, должна послужить «во благо утверждения духовности в нашем обществе».

Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ​ Владимир Легойда заявил о «неактуальности» скорой передачи заповедника Крымской епархии. Представитель церкви также призвал не связывать передачу объектов заповедника с передачей РПЦ Исаакиевского собора.

О том, что Крымская и Симферопольская епархия Украинской православной церкви (Московского патриархата) обратилась с просьбой передать ей 24 объекта заповедника «Херсонес Таврический», стало известно 23 января. Директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова заявила, что передача памятников РПЦ может нанести им ущерб. По ее словам, строения, которые просит ей передать РПЦ, составляют «практически все объекты» музея.

Мужской монастырь Святого Владимира был заложен на территории херсонесского городища в 1861 году. После революции строения монастыря перешли Херсонесскому музею.