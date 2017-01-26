Матвиенко посетила синагогу

Глава СовФеда Валентина Матвиенко и председатель городского ЗакСа Вячеслав Макаров 26 января посетили Большую хоральную синагогу в Петербурге. Как сообщает пресс-служба синагоги, визит был приурочен к международному Дню памяти жертв холокоста и Дню снятия блокады Ленинграда.

В синагоге в этот день прошло мероприятие, посвященное памяти евреев, павших в годы войны. Вместе с главами общины Валентина Ивановна зажгла свечи в память о погибших в годы блокады и холокоста.

Также Матвиенко осмотрела отреставрированную Малую синагогу и встретилась со старейшими членами общины. "На таких людях, как вы, держится все! Я буду равняться на вас!" – сказала бывший губернатор Петербурга прихожанину синагоги, 96-летнему Шае Ароновичу Ландесу, прошедшему войну и получившему множество боевых наград.

В знак уважения и дружбы Валентине Матвиенко преподнесли в подарок менору.

Как сообщают в синагоге, во время «неофициальной» части визита сенатор отметила, что никто не умеет готовить форшмак так, как шеф-повар ресторана при синагоге.