Банкиру Гительсону не удалось оспорить отказ в УДО

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Колпинского районного суда, не отпустившего финансиста Александра Гительсона на свободу раньше положенного. Об этом 26 января сообщает пресс-служба горсуда.

Напомним, что 17 ноября 2016 года основатель банка ВЕФК Гительсон, приговоренный к пяти годам за хищение более 2 млрд рублей у областного комитета по финансам и экс-депутата Госдумы Музыкаева, запросил Колпинский районный суд выпустить его условно-досрочно. Однако при рассмотрении этого ходатайства администрация исправколонии № 5 в Металлострое, где отбывает наказание Гительсон, дала ему отрицательную характеристику, упомянув пять взысканий. Одно из них – за внеурочное посещение молельной комнаты для исповедующих иудаизм – было наложено уже после обращения банкира в суд с просьбой отпустить его условно-досрочно. Банкир оказался не согласен с мнением администрации колонии и обратился в горсуд.