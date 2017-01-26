Депутаты Госдумы просят выделить каждому по 700 тысяч рублей в год на транспорт
В Госдуме разработана новая схема обеспечения депутатов автомобилями. Как пишет 26 января РБК со ссылкой на вице-спикера Игоря Лебедева, для ее реализации требуются дополнительные 215 млн рублей в год из бюджета России. Минфин пока выделение денег не согласовал.
В конце осенней сессии Госдумы депутаты пожаловались спикеру на то, что машины на местах им дают только раз в месяц, а у них есть необходимость приезжать в регионы чаще. Спикер нижней палаты Володин обещал депутатам найти эти деньги, пишет РБК. На данный момент депутату, приехавшему в свой регион, местная администрация обязана предоставить автомобиль, а счет за использование служебной машины потом выставляется Госдуме.
Вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Игорю Лебедеву поручили решить проблему и разработать иную, более удобную для депутатов схему. Он заявил РБК, что с аппаратом Думы и Минфином сейчас обсуждается возможность монетизации права депутатов на пользование транспортом во время работы в регионе.
«Предлагается выделить депутатам поровну средства на обеспечение автотранспортом в регионе, и депутат сам решает, как он будет их тратить на месте: хочешь на такси езди, купи себе машину, в карман положи, пешком ходи. Но они уже не будут возмущаться, что администрация не дала им машину», — пояснил РБК Лебедев. У депутатов не будет транспортной привязки к региональной неделе, добавил он.
Решение зависит от позиции Минфина, говорит Лебедев: когда Минфин разрешит передать эти средства лично каждому депутату, тогда Дума посчитает, какая сумма будет переводиться или на счет парламентария или на его заработную карту.
Источник: РБК
Справка:
По подсчетам РБК, основанных на словах вице-спикера, депутатам могут выдавать порядка 700 тыс. руб. в год. Деньги на транспорт для депутатов в регионах сейчас тратятся неравномерно, говорит член комитета по регламенту от КПРФ Владимир Поздняков. По его словам, один депутат может потратить около 300 тыс. руб. в год, а другой — 19 млн руб. О том, что на транспортное обеспечение в регионе одного депутата от «Единой России» тратится 19 млн руб., сказали РБК несколько депутатов из оппозиционных фракций. Савостьянова пояснила РБК, что речь идет о тратах депутата на транспорт за пять лет. Она уточнила, что депутат сам не мог расходовать эти средства, так как администрированием занимаются региональные власти. По расчетам коммуниста Николая Коломейцева, депутату нужно около 1 млн руб. в год на эти цели. Идею о монетизации начинают обсуждать каждый созыв, серьезно она предлагалась около восьми лет назад: тогда решили, что не надо менять ту систему, которая есть, сказал РБК коммунист Валерий Рашкин.