Депутаты Госдумы просят выделить каждому по 700 тысяч рублей в год на транспорт

В Госдуме разработана новая схема обеспечения депутатов автомобилями. Как пишет 26 января РБК со ссылкой на вице-спикера Игоря Лебедева, для ее реализации требуются дополнительные 215 млн рублей в год из бюджета России. Минфин пока выделение денег не согласовал.

В конце осенней сессии Госдумы депутаты пожаловались спикеру на то, что машины на местах им дают только раз в месяц, а у них есть необходимость приезжать в регионы чаще. Спикер нижней палаты Володин обещал депутатам найти эти деньги, пишет РБК. На данный момент депутату, приехавшему в свой регион, местная администрация обязана предоставить автомобиль, а счет за использование служебной машины потом выставляется Госдуме.

Вице-спикеру Госдумы от ЛДПР Игорю Лебедеву поручили решить проблему и разработать иную, более удобную для депутатов схему. Он заявил РБК, что с аппаратом Думы и Минфином сейчас обсуждается возможность монетизации права депутатов на пользование транспортом во время работы в регионе.

«Предлагается выделить депутатам поровну средства на обеспечение автотранспортом в регионе, и депутат сам решает, как он будет их тратить на месте: хочешь на такси езди, купи себе машину, в карман положи, пешком ходи. Но они уже не будут возмущаться, что администрация не дала им машину», — пояснил РБК Лебедев. У депутатов не будет транспортной привязки к региональной неделе, добавил он.

Решение зависит от позиции Минфина, говорит Лебедев: когда Минфин разрешит передать эти средства лично каждому депутату, тогда Дума посчитает, какая сумма будет переводиться или на счет парламентария или на его заработную карту.