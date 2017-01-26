Липовый больничный довел преподавателя вуза в Петербурге до уголовного дела

Сотрудник одного из петербургских вузов решил прикрыть прогулы на работе поддельной справкой. Теперь за больничный придется либо заплатить, либо отработать. Но не 18 дней, а два года.

Как сообщили 26 января в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, сомнение вызвал листок нетрудоспособности, предоставленный в отдел кадров преподавателем одного из петербургских университетов по подготовке сотрудников водного транспорта, в июне 2016 года. Выяснилось, что 37-летний мужчина так не хотел работать, что прогулял 18 летних дней и «прикрыл» их фальшивой справкой. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте отправили документ на криминалистическое исследование и выявили подлог. Фальшивыми оказались и бланк больничного листа, и внесенные в него изменения, и печать медучреждения.

Стараниями транспортной полиции желание незаконно отдохнуть обернулось для преподавателя уголовным делом по статье 327 УК РФ. Мужчине грозит либо до двух лет исправительных работ, либо арест до шести месяцев, либо штраф до 80 тысяч рублей.

За сколько преподаватель купил себе больничный, неизвестно.