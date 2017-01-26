Метро «Лесная» закрывается на 11 месяцев

Станция петербургского метро «Лесная» закрывается на капитальный ремонт почти на год. До «Выборгской» и обратно местным жителям придется добираться на наземном транспорте.

В пресс-службе петербургского метрополитена напомнили, что с 28 января временно прекращает работу станция метро «Лесная». Там будут проводить масштабную реконструкцию: ремонтировать наклонный ход и эскалаторы, восстанавливать гидроизоляцию и реконструировать освещение, а также модернизировать систему видеонаблюдения.

Управиться с ремонтом в подземке обещают за 11 месяцев. На этот период для пассажиров вводится временный автобусный маршрут №1МА, который будет курсировать между «Лесной» и «Выборгской». Также продлят маршруты автобусов №60 и №240Б, трамвая №61.