МВД: Незадолго до выборов в Госдуму в Москве пресекли деятельность группы террористов

Незадолго до выборов в Госдуму в столице России была пресечена деятельность террористической группы из восьми человек, которая планировала совершить теракты, сообщает 26 января «Интерфакс» со ссылкой на главу московской полиции Олега Баранова.

Он также отчитался о том, что в прошедшем году в Москве эффективность выявления "преступлений террористической направленности" выросла на 86%, а число преступлений экстремистской направленности снизилось на 14%