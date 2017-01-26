МВД: Незадолго до выборов в Госдуму в Москве пресекли деятельность группы террористов
Незадолго до выборов в Госдуму в столице России была пресечена деятельность террористической группы из восьми человек, которая планировала совершить теракты, сообщает 26 января «Интерфакс» со ссылкой на главу московской полиции Олега Баранова.
Он также отчитался о том, что в прошедшем году в Москве эффективность выявления "преступлений террористической направленности" выросла на 86%, а число преступлений экстремистской направленности снизилось на 14%
Источник: РБК
Справка:
В минувшем году ФСБ регулярно отчитывалась о задержании предполагаемых террористов. 15 декабря служба сообщила, что в столице были задержаны граждане Таджикистана и Молдавии, готовившие по указу эмиссара запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) теракты в Москве и Петербурге. 29 декабря стало известно о задержании семи сторонников ИГИЛ в Дагестане, которые также планировали теракты в столице.
В начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что за десять месяцев 2016 года ФСБ удалось предотвратить десять терактов и более 30 преступлений террористической направленности. Как отмечал глава государства, спецслужбы действовали «наступательно и решительно» и выполнили одну из важнейших задач года — обеспечили безопасность в период подготовки и проведения выборов в Государственную думу.