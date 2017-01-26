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Общество
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26.01.2017 15:03

Трамп обязал публиковать статистику совершаемых мигрантами преступлений

Избранный президент США Дональд Трамп обязал публиковать еженедельную статистику преступлений, совершаемых мигрантами в стране.

Как сообщает 26 января The Independent, это требование содержится в новом указе об иммиграции, который президент США подписал на пятый день после своей инаугурации. Обеспечить обнародование «исчерпывающего перечня преступных действий, совершенных иностранцами в США» должен советник президента по национальной безопасности.

Эта мера необходима для обеспечения безопасности и территориальной целостности США, а также улучшения контроля за иммиграцией, говорится в указе.

Идет ли речь о преступлениях, совершенных всеми мигрантами, или только о тех, которые совершили нелегалы, не уточняется.

О своем несогласии исполнять требования этого указа уже заявили мэры таких городов, как Нью-Йорк, Чикаго и Сиэтл.

По официальным данным, на сегодняшний день в США насчитывается около 802 тысяч мигрантов с криминальным прошлым.

Ранее сообщалось, что Трамп предписал выдворять из страны иммигрантов, совершивших преступления.


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