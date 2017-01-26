Трамп обязал публиковать статистику совершаемых мигрантами преступлений
Избранный президент США Дональд Трамп обязал публиковать еженедельную статистику преступлений, совершаемых мигрантами в стране.
Как сообщает 26 января The Independent, это требование содержится в новом указе об иммиграции, который президент США подписал на пятый день после своей инаугурации. Обеспечить обнародование «исчерпывающего перечня преступных действий, совершенных иностранцами в США» должен советник президента по национальной безопасности.
Эта мера необходима для обеспечения безопасности и территориальной целостности США, а также улучшения контроля за иммиграцией, говорится в указе.
Идет ли речь о преступлениях, совершенных всеми мигрантами, или только о тех, которые совершили нелегалы, не уточняется.
О своем несогласии исполнять требования этого указа уже заявили мэры таких городов, как Нью-Йорк, Чикаго и Сиэтл.
По официальным данным, на сегодняшний день в США насчитывается около 802 тысяч мигрантов с криминальным прошлым.
Ранее сообщалось, что Трамп предписал выдворять из страны иммигрантов, совершивших преступления.