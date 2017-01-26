Еще
15:09 26.01.2017
Пришлите свою новость!
15:05
МВД: Незадолго до выборов в Госдуму в Москве пресекли деятельность группы террористов
15:03
Трамп обязал публиковать статистику совершаемых мигрантами преступлений
14:55
МВД: В Москве средняя сумма взятки выросла за год более чем в 2,5 раза
14:41
Вице-губернатор Казанская объяснила причины своей отставки
14:37
«Зенит» завел твиттер-аккаунт на хинди
14:36
Эрмитажных мумий просканировали
14:34
В финских тюрьмах сидят десятки исламских радикалов
14:28
Доллар поднимался выше 60 рублей
14:26
Вячеслав Макаров: «Теплосеть Санкт-Петербурга» надо продать городу за рубль
14:20
Володин готов сделать предложения патриарха законами
14:14
СМИ: Иванович перейдет в «Зенит» с зарплатой 5 миллионов евро в год
14:10
Губернатор Дрозденко знает, где комфортней сидеть в Ленобласти
14:07
Ушаковские бани пустят с молотка в этом году
14:06
Петербуржец признан виновным в доведении до самоубийства падчерицы
14:02
У псковских эсеров прошли обыски
14:00
Жан Татлян: Моя жизнь - это борьба. Моя жизнь - это победа
13:51
Пациент, которого несли к скорой целый километр из-за нерасчищенных дорог, умер в больнице Коми
13:46
Жилком: ЧМ-2018 не влияет на адреса в программе капремонта
13:35
Петербуржцы собрали на капремонт своих домов больше трех миллиардов рублей
13:35
Жилье для Верховного суда за 5,8 млрд построит ГК «Ташир» Самвела Карапетяна
13:22
Сайт Росгвардии подвергся DDoS-атаке
13:14
Как один фельетон помог разгореться первой русской революции
13:02
Петр Толстой помирился с главой Федерации еврейских общин
13:00
В Петербурге стали больше рожать и разводиться
12:50
Петростат: Реальные денежные доходы петербуржцев в январе-ноябре упали на 3,1%
12:50
В Петербурге налетчик, едва не убивший хозяина квартиры, получил 10 лет строгого режима
12:46
Комкульт оспорит решение о сносе доски Колчаку
12:45
Более 1500 мигрантов выдворили из Петербурга в прошлом году
12:41
В Кремле "ждут разъяснений" по приговору за госизмену из-за СМС
12:35
Песков отказался принимать чью-либо сторону в вопросе о хиджабах в школах
12:27
Петербуржцы в 2016-м году стали чаще стричься, но реже мыться
12:25
"Порше" блокировал дорогу скорой с лежачим пациентом на Новочеркасском
12:23
В Петербурге за год было продано 553 элитные квартиры
12:22
Смольный хочет сдавать аварийные памятники в аренду за рубль
12:20
Оппозиционер Дадин просит суд перевести его ближе к Москве
12:17
Стоящие на полосе ограждения стали причиной ДТП на ЗСД
12:16
Петростат: Петербуржцы в декабре 2016-го сэкономили на еде, но чаще ходили в рестораны
12:05
Госструктурам могут запретить обновлять иностранный софт
11:52
Непогода частично обесточила Подпорожье
11:48
Социологи: В 2016 году 25% россиян поменяли работу или были уволены
11:35
Федеральная налоговая служба признала проблемы с регистрацией онлайн-касс
11:14
Продажи среди россиян в Лаппеенранте выросли на треть
11:09
Производство машин в Петербурге упало на 9 процентов
11:07
Минобрнауки обещало следить за всеми случаями изъятия детей из семьи
10:58
Виктория Нуланд покинет свой пост
10:53
В Бахчисарае ликвидируют ячейку террористов
10:47
Тело сотрудника Росгвардии нашли на базе спецподразделения в Москве
10:40
Госдума определит минимальное расстояние для одиночных пикетов
10:28
Серена Уильямс сразится с Винус Уильямс в финале Australian Open
10:21
Вождение в нетрезвом виде стоило петербуржцу 200 тысяч
10:15
Посол России в Индии скончался в Нью-Дели
10:09
"Квадрат": Снизить кадастровую оценку в Петербурге можно лишь на 15-20%
10:03
Концерт в пользу онкобольных детей пройдет в академии Штиглица
09:57
ВЦИОМ: Больше половины россиян поддержали запрет продажи сигарет родившимся после 2014 года
09:49
СМИ: Партии обсудят с Кириенко кандидатов на президентские выборы 2018 г.
09:33
IKEA решила снизить цены в РФ из-за падения доходов россиян
09:25
Трамп приказал создать «зоны безопасности» в Сирии
09:17
Погранконтроль на внутренних границах пяти стран Шенгена сохранят
09:09
Грабитель в «Армани» отобрал у петербуржца 500 тысяч
09:01
В Петербурге аферист под видом полицейского обвинил старушку в наркоторговле и обобрал ее
08:53
Мадлен Олбрайт заявила о готовности "записаться" в мусульманки в знак протеста против Трампа
08:45
На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины
08:37
Травматический пистолет «выдал» автомобильного вора в Петербурге
08:29
Мошенницы выманили полмиллиона у 90-летней петербурженки
08:21
Член Конгресса США поговорила с Асадом в Сирии
08:13
Кадыров раскритиковал министра Васильеву за запрет на хиджабы в школах
08:05
Дефектную трубу на Оптиков починили
02:32
Скорсезе расскажет о христианах в Японии
02:06
Олег Басилашвили поделится с петербуржцами первыми воспоминаниями
01:48
На "Лендоке" покажут авангардное кино под живой джаз
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
26.01.2017 14:55

МВД: В Москве средняя сумма взятки выросла за год более чем в 2,5 раза

Размеры взяток в Москве росли в 2016 году быстрыми темпами; по словам начальника столичного управления МВД генерал-майора полиции Олега Баранова, средняя сумма взятки выросла за год более чем в 2,5 раза, превысив два миллиона рублей. Об этом правоохранитель 26 января заявил «Интерфаксу».

В том же объеме возросло и число фактов получения взятки в особо крупном размере, добавил Баранов. Всего в 2016 году в Москве было выявлено более 8,8 тыс. экономических преступлений в сфере экономики, в том числе совершенных в крупном и особо крупном размере (число этих преступлений выросло почти на четверть по сравнению с 2015 годом). При этом почти две тысячи экономических преступлений было совершено организованными группами.

Средняя сумма взятки в Москве по итогам 2015 года составляла 654 тысячи рублей.

Источник: Интерфакс

Справка:

В декабре минувшего года Следственный комитет России отчитался о возбуждении 19,513 тыс. уголовных дел коррупционной направленности в 2016 году. В ведомстве отмечали, что среди всех дел, направленных в суд, преобладают материалы о даче и получении взятки, мошенничестве, присвоении, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08

Tele2 усилилась на Северо-Западе

Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27

Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48

ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию

Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МВД: Незадолго до выборов в Госдуму в Москве пресекли деятельность группы террористов
МВД: В Москве средняя сумма взятки выросла за год более чем в 2,5 раза
Вице-губернатор Казанская объяснила причины своей отставки
Володин готов сделать предложения патриарха законами
У псковских эсеров прошли обыски
Сайт Росгвардии подвергся DDoS-атаке
Петр Толстой помирился с главой Федерации еврейских общин
В Кремле "ждут разъяснений" по приговору за госизмену из-за СМС
Песков отказался принимать чью-либо сторону в вопросе о хиджабах в школах
Госструктурам могут запретить обновлять иностранный софт
«Роснефть» останется у «Роснефти»
Драка за Исаакий началась с ЗакСа
Большие похороны of American democracy
Казанская покидает команду Полтавченко
Залечь на дно от Путина
Леонид Радзиховский: Путин не переиграл. Он пересидел
Валерий Соловей: Кризис проявится в 2017-м
Соколов: «Международный терроризм – излюбленная строчка в меню всех тиранов»
Невыносимая жестокость Обамы
Зигзаги удачи генерала Романова
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Как один фельетон помог разгореться первой русской революции

Чайный гриб Достоевский и другие объекты на минном поле искусства

"Порше" блокировал дорогу скорой с лежачим пациентом на Новочеркасском

На Софийской прорвало трубу ГВС. В размыв угодили машины

Путин спел под гитару песню на стихи Войновича

Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"

Новости компаний
Ирина Третьякова
23.12.2016 15:08
Tele2 усилилась на Северо-Западе
Оператор сообщил о назначении Ирины Третьяковой на должность коммерческого директора макрорегиона «Северо-Запад»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
01.09.2016 13:08
Жители Северо-Западного региона в три раза чаще стали брать кредиты на образование
Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк стали чаще брать кредиты на образование. За 7 месяцев 2016 года количество выданных кредитов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Angry Birds Activity Park
17.08.2016 18:10
Angry Birds перешли на английский
Последние недели лета в Angry Birds Activity Park действует уникальная программа дневного лагеря – «Английский с Angry Birds»
«Образцовый квартал 2»
17.08.2016 16:57
Стартовали продажи в жилом комплексе «Образцовый квартал 2»
В новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 2» начались продажи. Только на старте продаж объявлены специальные цены на акционные квартиры
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.