МВД: В Москве средняя сумма взятки выросла за год более чем в 2,5 раза

Размеры взяток в Москве росли в 2016 году быстрыми темпами; по словам начальника столичного управления МВД генерал-майора полиции Олега Баранова, средняя сумма взятки выросла за год более чем в 2,5 раза, превысив два миллиона рублей. Об этом правоохранитель 26 января заявил «Интерфаксу».

В том же объеме возросло и число фактов получения взятки в особо крупном размере, добавил Баранов. Всего в 2016 году в Москве было выявлено более 8,8 тыс. экономических преступлений в сфере экономики, в том числе совершенных в крупном и особо крупном размере (число этих преступлений выросло почти на четверть по сравнению с 2015 годом). При этом почти две тысячи экономических преступлений было совершено организованными группами.

Средняя сумма взятки в Москве по итогам 2015 года составляла 654 тысячи рублей.