МВД: В Москве средняя сумма взятки выросла за год более чем в 2,5 раза
Размеры взяток в Москве росли в 2016 году быстрыми темпами; по словам начальника столичного управления МВД генерал-майора полиции Олега Баранова, средняя сумма взятки выросла за год более чем в 2,5 раза, превысив два миллиона рублей. Об этом правоохранитель 26 января заявил «Интерфаксу».
В том же объеме возросло и число фактов получения взятки в особо крупном размере, добавил Баранов. Всего в 2016 году в Москве было выявлено более 8,8 тыс. экономических преступлений в сфере экономики, в том числе совершенных в крупном и особо крупном размере (число этих преступлений выросло почти на четверть по сравнению с 2015 годом). При этом почти две тысячи экономических преступлений было совершено организованными группами.
Средняя сумма взятки в Москве по итогам 2015 года составляла 654 тысячи рублей.
Источник: Интерфакс
Справка:
В декабре минувшего года Следственный комитет России отчитался о возбуждении 19,513 тыс. уголовных дел коррупционной направленности в 2016 году. В ведомстве отмечали, что среди всех дел, направленных в суд, преобладают материалы о даче и получении взятки, мошенничестве, присвоении, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.