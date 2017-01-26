Вице-губернатор Казанская объяснила причины своей отставки

Вице-губернатор Ольга Казанская подтвердила информацию о своей отставке. 26 января в ходе открытия ветеринарной клиники в Кировском районе она сообщила об этом корреспонденту "Фонтанки". Причиной отставки стали семейные обстоятельства. "В январе будет 5 лет, как я занимаю эту должность, пора уже заняться семьёй", – отметила она.

Казанская опровергла информацию о том, что причиной ее отставки стали конфликты в медицинской среде. "Если бы велись какие-то войны, у меня был бы побитый вид", – заключила она. Также чиновница отказалась сообщать, кто может занять ее должность.

Напомним, ранее "Фонтанка" сообщала, что Ольга Казанская написала заявление об отставке. Предполагалось, что причиной стали конфликты с фармацевтическим бизнесом, который настаивал на приватизации "Петербургских аптек", а также с рядом главврачей петербургских больниц.