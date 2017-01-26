Гостиницы Петербурга готовят максимальный ценник к мундиалю

Петербургские гостиницы отказываются сдавать номера туристическим группам во время чемпионата мира по футболу. Они уверены, что индивидуальные туристы заполнят город сами, и планируют выставлять им максимально возможные цены. Чем это грозит рынку, узнала «Фонтанка».

Из-за заградительных тарифов отельеров обычные путешественники в Северную столицу не поедут, а болельщики предпочтут жить в соседней Финляндии, опасаются туроператоры.

О том, что петербургские гостиницы не спешат называть туроператорам свои расценки на время чемпионата мира по футболу, участники рынка сообщили на общественном совете комитета по туризму, который состоялся 24 января. В итоге операторы не могут вести переговоры с зарубежными партнерами и формировать предложения для групп туристов, желающих приехать в город, пояснила «Фонтанке» генеральный директор агентства «Балтик Трэвел» Людмила Кудрявцева.

Обеспокоенность разделяют в Российском союзе туриндустрии. Как пояснил «Фонтанке» заместитель директора Северо-Западного регионального отделения РСТ Павел Румянцев, некоторые гостиницы не дали тарифов операторам не то что на 2018-й, но и на 2017 год. «Они просто отказываются работать по договорам, надеясь все продать в розницу», – пояснил он.

Обычно скидки для туроператоров составляют от 25 до 40% от цены номера для индивидуального путешественника, говорят участники рынка. Предоставляя дисконт, гостиница получает гарантированную загрузку. Однако рост туристического потока (по данным комитета по туризму, Северную столицу в 2016 году посетило 6,9 млн гостей против 6,5 млн в 2015 году) и популярность сервисов онлайн-бронирования приводят к тому, что гостиницы все больше ориентируются на самостоятельных путешественников и увеличивают расценки для операторов. По оценке консалтинговой компании JLL, по итогам 2016 года средняя стоимость размещения в петербургских гостиницах выросла на 19%, до 5,9 тыс. рублей, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

По словам отельеров, цены на лето 2018 года, действительно, еще не определены, однако надо быть готовыми к тому, что во время финала мундиаля, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, они достигнут максимально допустимого уровня. Напомним, на период проведение чемпионата государство оставляет за собой право регулировать стоимость номеров.

Согласно утвержденным тарифам, планка для пятизвездочного отеля в сутки установлена на уровне 700 тыс. рублей, для четырехзвездочного 85,5 тыс. рублей, трехзвездочного — 30 тыс. рублей.

Повышение цен отчасти объясняется дефицитом номеров. На данный момент 59 петербургских отелей уже заключили соглашение с агентством Match Accommodation , которое занимается размещением участников чемпионата. Это означает, что они обязаны предоставить в распоряжение организации 80% своего номерного фонда в период проведения чемпионата по заранее утвержденной цене.

Условия контракта с Match Accommodation отельеры не комментируют, но подчеркивают, что условия сотрудничества довольно жесткие – агентство не дает гарантий, что обеспечит должную загрузку, а вот отельеров, которые не смогут предоставить оговоренное число номеров, ждут штрафные санкции.

Всего гостиницы Петербурга могут предложить гостям 30 тыс. номеров. Из них под Match Accommodation законтрактована одна шестая, оценивает генеральный менеджер и владелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. «Но запуск новых гостиниц не станет решением проблемы. После чемпионата они будут стоять пустыми в низкий сезон, и, чтобы не нести потерь, отельеры вынуждены будут поднять цены в высокий сезон еще больше», – считает он.

Помимо футболистов и судей, петербургские гостиницы активно контрактуют других участников мундиаля. К примеру, по информации «Фонтанки», телеканал Fox арендовал для своей команды в общей сложности 220 номеров в нескольких четырехзвездочных гостиницах на время проведения чемпионата, еще 340 номеров сняла официальная делегация Китая. «Договор заключен по максимально возможным ценам, причем первый транш предоплаты уже идет», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Поэтому сдавать оставшиеся номера со скидками туроператорам гостиницам попросту невыгодно. «Я старюсь не работать с группами. Если на период ЧМ все же буду заключать договоры, то только по ценам как для индивидуальных туристов», – говорит Сергей Бульзов, генеральный директор бутик-отеля Rossi Hotel & Spa. По его словам, на период Кубка конфедераций 2017 года гостиница выставляет цены, близкие к максимально допустимым.

«Во время чемпионата цены подскочат на 40%, возможно, в ряде случаев до максимальных цен», – прогнозирует региональный директор по маркетингу отеля Domina Наталия Белякова. Но окончательные условия будут названы только в конце 2017 года, когда пройдет жеребьевка и будет понятно, какие команды будут играть в Петербурге. «Это позволит более точно рассчитать загрузку и сформировать ценовую политику», – пояснила она.

Неопределенности участникам рынка добавляет и инициатива ФСБ. Как следует из разработанного ведомством проекта указа президента России, в принимающих соревнования городах на время проведения чемпионата могут ограничить въезд туристов.

Из-за невозможности планировать свой бизнес туроператоры вынуждены отказываться от продажи туров на время чемпионата. «Мы решили, что будем возить только российских туристов, которые не останавливаются в дорогих гостиницах. Европейским партнерам сказали, что от них гостей не готовы принимать», – рассказал генеральный директор «Петротура» Игорь Мазулов. В «Балтик Трэвел» также не исключают, что не будут возить иностранных туристов в те полтора месяца, пока будет длиться мундиаль, хотя потери подсчитать затрудняются. «Но было бы неплохо, если бы отельеры в качестве компенсации дали более выгодные условия после чемпионата», – говорит она.

По мнению экспертов, ценовая политика гостиниц отрицательно скажется на туристическом рынке Северной столицы. «Операторы вкладываются в продвижение города. Если у них не будет возможности работы с дорогими отелями, они перестанут возить обеспеченных туристов, которые приносят больший вклад в городскую экономику», – комментирует Павел Румянцев.

По оценке РСТ, только 10% болельщиков будут пользоваться всем набором туристических услуг, которые предлагает Северная столица. Таким образом, выручки недосчитаются не только туроператоры, но также музеи и театры. Не факт, что эти потери получится компенсировать за счет увеличения «футбольного» турпотока.

Между тем, возможно, владельцы гостиниц переоценивают интерес футбольных болельщиков к Петербургу, а упрощение визового режима для китайских туристов как драйвер роста для петербургского туристического рынка понемногу сходит на нет. Кроме того, из-за укрепления рубля Северная столица стала менее привлекательной для иностранных туристов. «Российские путешественники тоже не поедут в таком количестве, потому что не готовы платить за размещение так много», – говорит Павел Румянцев. Поэтому, выставляя заградительные тарифы, гостиницы рискуют столкнуться с недозагрузкой. По оценке JLL, в прошлом году этот показатель уже начал расти на фоне роста цен — на 1% в целом по рынку и на 3% в бюджетном сегменте.

Придерживая номера для иностранных болельщиков, которые поедут в Северную столицу самостоятельно, гостиницы тоже могут прогадать по еще одной причине. По мнению экспертов, они могут предпочесть разместиться в соседней Финляндии и приезжать в Петербург только на время матчей. Финляндия уже третий год рекламирует свою туристическую инфраструктуру среди европейцев, указывая, что проживание в этой стране во время мундиаля обойдется им на 10–20% дешевле, чем в России, а финские аэропорты имеют связь с любой точкой мира, в отличие от Петербурга, куда добраться без пересадок довольно проблематично. В частности, о готовности принимать у себя болельщиков мундиаля ранее заявил Матти Вииалайнен, глава провинции Южная Карелия.

Сами отельеры не исключают такой возможности. «Чемпионат по хоккею не вызвал большого ажиотажа. На период Кубка конфедераций бронирования тоже идут не от болельщиков — это видно по датам», – отмечает Сергей Бульзов. Однако участники рынка все же ждут устойчивого спроса от обычных индивидуальных путешественников и деловых туристов. «Мы не боимся недозагрузки. Запросы на брони от частных лиц уже идут», – говорит Наталия Белякова.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»