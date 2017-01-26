«Зенит» завел твиттер-аккаунт на хинди

Твиттер-аккаунт на хинди завел себе петербургский футбольный клуб «Зенит». Первые три записи появились 26 января, одна из них — поздравление индийских подписчиков с Днем республики.

Пресс-служба «Зенита» объяснила корреспонденту «Фонтанки», зачем клубу понадобился твиттер-аккаунт на хинди.

«Мы действительно завели новый твиттер на хинди и сейчас работаем над индийской версией официального блога болельщиков, который присоединится к 12 языковым версиям, существующим сейчас. Индия, как и другие азиатские страны, — бурно развивающийся футбольный рынок, и поэтому «Зенит», будучи самым популярным клубом страны, не может оставаться в стороне. Сегодня в этой стране отмечают День республики, и наш новый твиттер-аккаунт — это неплохой повод открыть для себя и для болельщиков что-то новое», – прокомментировали в «Зените».

Ранее консалтинговая компания Deloitte опубликовала свой очередной финансовый отчет Deloitte Football Money League. Согласно этому документу, у «Зенита» наименьшее среди лидеров европейского футбола количество фолловеров в Facebook (1 миллион). «Зенит» 18-й в Instagram (300 тысяч подписчиков), 19-й в Твиттере (800 тысяч подписчиков; меньше только у «Шальке-04»).