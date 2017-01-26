Доллар поднимался выше 60 рублей
Курс доллара на Московской бирже 26 января впервые за неделю поднялся выше 60 рублей – до 60,08 рубля, что более чем на 50 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.
Одновременно курс евро вырос до 64,36 рубля, что на 39 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
На момент написания новости доллар стоит 59,97 рубля, евро – 64,35 рубля.
Аналитики связывают ослабление рубля с планами Минфина и ЦБ начать скупку валюты на внутреннем рынке, которые были обнародованы накануне.
Источник: РБК
Справка:
Минфин с февраля 2017 года начнет операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке, они будут проводиться «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий», а также снижения влияния цены на нефть на российскую экономику и бюджет, говорится в сообщении ведомства от 25 января. Для проведения операций министерство будет привлекать Центральный банк.
Пока цена на нефть российской марки Urals превышает заложенный в бюджет уровень $40 за баррель, Минфин будет покупать валюту в объеме дополнительных нефтегазовых доходов (оценочных доходов от превышения фактической цены нефти над $40), поясняет Минфин. В случае понижения цены на нефть ниже $40 министерство будет продавать валюту.
В начале каждого месяца Минфин будет публиковать оценку дополнительных (или выпадающих) нефтегазовых доходов и, соответственно, месячный план по покупке (продаже) иностранной валюты, следует из сообщения ведомства. Дневной объем операций будет рассчитываться путем деления месячного объема на количество торговых дней. В ходе торгового дня валюта тоже будет покупаться (продаваться) равномерно.