Доллар поднимался выше 60 рублей

Курс доллара на Московской бирже 26 января впервые за неделю поднялся выше 60 рублей – до 60,08 рубля, что более чем на 50 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Одновременно курс евро вырос до 64,36 рубля, что на 39 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На момент написания новости доллар стоит 59,97 рубля, евро – 64,35 рубля.

Аналитики связывают ослабление рубля с планами Минфина и ЦБ начать скупку валюты на внутреннем рынке, которые были обнародованы накануне.