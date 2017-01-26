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26.01.2017 14:26

Вячеслав Макаров: «Теплосеть Санкт-Петербурга» надо продать городу за рубль

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в очередной раз высказался за практически безвозмездную передачу «Теплосети Санкт-Петербурга» в собственность города. Владелец, по его словам, затребовал 5,8 млрд рублей.

Как заявил спикер горпарламента, слова которого 26 января приводит пресс-служба ЗакСа, «в Санкт-Петербурге должна быть единая теплосетевая компания, которая должна принадлежать городу...75 процентов теплосетей находятся в ведении структур, связанных с «Газпромом». Сейчас компания  предлагает передать изношенные сети городу за 5,8 млрд руб. Этот вопрос необходимо обсуждать, решение будет принимать исполнительная власть. Мое мнение: изношенные теплосети с учетом хронического недоремонта столько не стоят. Честно было бы продать их городу за один рубль».

Ранее в Смольном заявили, что принято принципиальное решение о выкупе городом 75% акций «Теплосети Санкт-Петербурга» у ТГК-1.

Вячеслав Макаров не в первый раз высказывается за передачу сетевых активов ТГК-1 городу. В 2016 году он раскритиковал ТГК-1 за то, что компания не вкладывается в инвестиционную программу (по одной из версий, претензии к энергетикам могли быть связаны с бизнес-интересами дочери депутата). В мае прошлого года ЗакС даже обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой посодействовать в передаче «Теплосети» Петербургу. В свою очередь, «Газпромэнергохолдинг» (мажоритарный акционер ТГК-1)  заявил, что замораживает переговоры по «Теплосети» из-за позиции Смольного.


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