Володин готов сделать предложения патриарха законами
Инициативы главы Русской православной церкви патриарха Кирилла могут воплотиться как законы, заявил 26 января спикер Госдумы Вячеслав Володин на Рождественских парламентских чтениях в нижней палате парламента.
"Думаю, что депутаты также услышат голос пастыря и Русской православной церкви, сделают все, чтобы озвученные вами проблемы от имени жителей России, прихожан, были бы в форме законов реализованы", — заявил Володин, заметив, что через этот «диалог» появится возможность «многое решать».
Однако при этом Володин высказался также и в защиту светского характера государства.
"Нельзя допускать ситуации, когда национальные и религиозные особенности становятся выше законов государства. Но при этом важно, чтобы и сами законы учитывали национальные и религиозные особенности", – сказал Володин.
Источник: РБК
Справка:
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал депутатов Госдумы подумать о возможности создания в России «банков для бедных». По его словам, такие организации могли бы поддержать малоимущих финансово так, как это уже делается в других странах, в частности в Индии, передает «Интерфакс».
«Иногда человеку просто нужно было $200, чтобы начать свое дело. И вот нашелся человек [в Индии], сам из бедняков, который создал прекрасную систему банков для бедных — без этих сумасшедших процентов, без того, чтобы закабалять людей», — пояснил патриарх Кирилл.
В 2006 году бангладешский бизнесмен Мухаммад Юнус был удостоен Нобелевской премии мира за создание системы микрофинансирования на базе Grameen Bank.
Глава РПЦ отметил, что идея о создании «банков для бедных» была очень высоко оценена теми, с кем ему приходилось ее обсуждать.
В то же время патриарх призвал парламентариев принять новый закон, ограничивающий деятельность существующих в России микрофинансовых организаций (МФО), которую патриарх назвал «абсолютно аморальной практикой ростовщичества в самом хищническом своем проявлении».
Патриарх отметил, что займы такие организации выдают под большие проценты, так что должники впоследствии оказываются вынуждены продавать свое имущество, чтобы расплатиться с долгами.
«Подобные «бизнесмены» не могут быть названы иначе, чем мироедами», — сказал патриарх Кирилл.