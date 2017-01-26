Володин готов сделать предложения патриарха законами

Инициативы главы Русской православной церкви патриарха Кирилла могут воплотиться как законы, заявил 26 января спикер Госдумы Вячеслав Володин на Рождественских парламентских чтениях в нижней палате парламента.

"Думаю, что депутаты также услышат голос пастыря и Русской православной церкви, сделают все, чтобы озвученные вами проблемы от имени жителей России, прихожан, были бы в форме законов реализованы", — заявил Володин, заметив, что через этот «диалог» появится возможность «многое решать».

Однако при этом Володин высказался также и в защиту светского характера государства.

"Нельзя допускать ситуации, когда национальные и религиозные особенности становятся выше законов государства. Но при этом важно, чтобы и сами законы учитывали национальные и религиозные особенности", – сказал Володин.