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26.01.2017 14:14

СМИ: Иванович перейдет в «Зенит» с зарплатой 5 миллионов евро в год

Следующим новичком футбольного клуба «Зенит» станет сербский защитник лондонского «Челси» Бранислав Иванович. По информации Daily Mail, опубликованной 26 января, трансфер произойдет уже в ближайшие дни. Контракт с 32-летним игроком будет подписан на два с половиной сезона.

Издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что зарплата футболиста в петербургской команде составит 5 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Иванович сыграл за «Челси» в 13 матчах национальной премьер-лиги. В среднем он проводит на поле 45 минут.

Ранее сообщалось, что «Зенит» потерпел неудачу в переговорах с миланским «Интером» по трансферу защитника Андреа Раноккия. Сине-бело-голубые предлагали за 28-летнего футболиста 8 миллионов евро, но сам игрок предпочел остаться в Италии.


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