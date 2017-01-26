Петербуржец признан виновным в доведении до самоубийства падчерицы

Суд приговорил жителя Петербурга к реальному сроку за то, что он регулярно избивал несовершеннолетнюю и унижал ее человеческое достоинство.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК СПб 26 января, в течение года с июня 2014 по июль 2015 года мужчина, являющийся гражданским мужем матери 17-летней девушки, наведывался к ней, угрожал, избивал и унижал ее человеческое достоинство. Самоубийство произошло в ночь с 21 на 22 июля 2015 года в одном из домов на Яхтенной улице, после очередного избиения.

Решением суда мужчина был признан виновным по двум уголовным статьям – 116 и 110 (побои и доведение до самоубийства) и приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима.