У псковских эсеров прошли обыски

Глава псковских справедливороссов Олег Брячак 26 января рассказал на сессии городского парламента о том, что в офисе партии прошли обыски.

«Вчера в офисе, где я работаю, прошли обыски. Я ожидаю своего ареста, по какому уголовному делу — пока не знаю. Был бы человек, дело найдётся. Но я вас не боюсь», — цитирует его слова газета "Псковская губерния".

Справка:

23 ноября около 11:00 представители «Справедливой России» в Пскове вышли на пикет у здания администрации Псковской области с требованием отставки губернатора Андрея Турчака. Затем Олег Брячак, выступая на сессии Псковского областного Собрания депутатов, объявил о начале сбора подписей за отставку Турчака. Сбор будет проходить с декабря 2016 до февраля 2017 года, пояснил Брячак коллегам. К январю петиция набрала уже более 55 тысяч голосов.

Отметим, что после этого в псковских гайд-парках появились баннеры «Турчака в отставку», но с ними сразу же стали происходить странные вещи. 19 января баннер в центре Пскова был закрыт автомобилем ГБУЗ «Станция переливания крови», а 18 января напротив баннера сломался автобус. При этом знаки «Стоянка запрещена» закрыты тёмными целлофановыми пакетами.

Также 19 января и. п. губернатора Псковской области Максим Жаворонков подписал постановление администрации области, которым поменял расположение гайд-парков в областном центре.