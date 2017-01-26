Жан Татлян: Моя жизнь - это борьба. Моя жизнь - это победа

26.01.2017 14:00

Легенда советской и французской эстрады, маэстро Жан Татлян в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] вспоминает самые яркие и необычные моменты своей жизни, рассуждает об эмиграции и приглашает на концерт, который состоится 5 февраля в ДК Ленсовета.

Поговорим с Жаном Татляном, который в 1971 году эмигрировал из СССР в Париж, а потом вернулся, о том, чем "пора валить" брежневского времени отличается от "пора валить" путинской России, чего публике ждать от его концерта в ДК Ленсовета, о правилах жизни и самых ярких эпизодах его необычной биографии:

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