Пациент, которого несли к скорой целый километр из-за нерасчищенных дорог, умер в больнице Коми

Житель Коми Николай Лютоев, которого санитары скорой несли к машине более километра, скончался в больнице.

Об этом 26 января сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в Сысольской центральной районной больнице.

Лютоев, который, как ранее сообщалось, после перенесенной накануне операции пошел на поправку, скончался на 67-м году жизни.

Напомним, 25 января стало известно, что СКР проводит проверку информации о бригаде скорой помощи в Коми, которая из-за нерасчищенных дорог километр несла пациента на носилках до автомобиля.