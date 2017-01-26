Пациент, которого несли к скорой целый километр из-за нерасчищенных дорог, умер в больнице Коми
Житель Коми Николай Лютоев, которого санитары скорой несли к машине более километра, скончался в больнице.
Об этом 26 января сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в Сысольской центральной районной больнице.
Лютоев, который, как ранее сообщалось, после перенесенной накануне операции пошел на поправку, скончался на 67-м году жизни.
Напомним, 25 января стало известно, что СКР проводит проверку информации о бригаде скорой помощи в Коми, которая из-за нерасчищенных дорог километр несла пациента на носилках до автомобиля.
«Из публикаций следует, что 21 января в деревне Ыбпом Сысольского района из-за неочищенных от снега дорог врачам бригады скорой медицинской помощи пришлось более километра тащить пациента с симптомами заболевания сердца на надувных носилках до спецтранспорта», — говорилось в сообщении на сайте СКР.