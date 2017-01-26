Жилком: ЧМ-2018 не влияет на адреса в программе капремонта

При определении адресов, по которым в ближайшие два года должен пройти капремонт фасадов, администрация Петербурга руководствуется только уровнем износа конструктивных элементов. Об этом журналистам в ходе пресс-конференции 26 января заявил зампредседателя жилищного комитета Алексей Бородуля.

Ранее стало известно, что в краткосрочную программу 2017 года попали здания на пути следования болельщиков Чемпионата мира по футболу-2018, хотя эти фасады должны были отремонтировать позже.

Как заявил Бородуля, жилком рассматривает заявки от УК, оценивает их обоснованность в зависимости от состояния фасадов, после чего производит ежегодную корректировку региональной программы капремонта. Именно с этой плановой работой чиновник связал попадание в программу 2017 года «околофутбольных» фасадов, ремонт которых изначально планировался на 2030-2032 годы.

Ранее «Фонтанка», ссылаясь на источник в Смольном, писала о том, что изменение планов объясняется приближающимся мундиалем.

Как прозвучало на пресс-конференции, в 2017 году в Северной столице должен пройти капремонт 260 фасадов многоквартирных домов. На данный момент уже объявлены конкурсы по 120 фасадам.