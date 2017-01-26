Петербуржцы собрали на капремонт своих домов больше трех миллиардов рублей

Больше трех миллиардов рублей перечислили в 2016 году петербуржцы на капитальный ремонт домов. Собираемость средств составила 86,5%.

О результатах реализации программы капремонта по итогам прошлого года журналистам в ходе пресс-конференции 26 января рассказал гендиректор НО «Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Денис Шабуров. По его информации, в 2016 году петербуржцы перечислили на капитальный ремонт домов 3,035 млрд рублей, что составляет 86,5% от плана.

Собранные деньги были распределены таким образом: на счете самого фонда средства аккумулировали 20532 дома (92,6% от всех, попавших в программу). Еще 262 дома предпочитают держать взносы на специальных счетах, владельцами которых являются ТСЖ, ЖСК и УК (5,7%). Остальные 93 дома (менее 2%) перечисляют взносы на спецсчет, владельцем которого является региональный оператор. Шабуров пояснил, что иногда собрание собственников, делая выбор в пользу спецсчетов, забывает выбрать расчетный центр и ответственного за печать квитанций. В этом случае ГЖИ и районная администрация могут принять решение о переводе средств региональному оператору.

Краткосрочный план на 2017 год предусматривает проведение работ по капремонту на 10,3 млрд рублей. 6,1 млрд потратят из бюджета, остальные 4,2 млрд — средства, собранные с собственников.

Отметим, что размер взноса на капремонт в Петербурге с нового года вырос на 50 копеек и составляет от 3 до 4 рублей за квадратный метр (в зависимости от типа жилья).