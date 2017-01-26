Жилье для Верховного суда за 5,8 млрд построит ГК «Ташир» Самвела Карапетяна

Победителем тендера на строительство жилья для сотрудников Верховного суда в Петербурге стало калужское «Каскад-Энерго». Компания входит в группу «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна.

Итоги тендера со стартовой ценой в 6,2 млрд 26 января были опубликованы на сайте госзакупок. «Каскад-Энерго» должна будет построить на проспекте Добролюбова, 14, комплекс на 600 служебных квартир. В нем будут проживать работники Верховного суда и судебного департамента. Срок окончания работ — до конца сентября 2019 года. Заказчиком выступает ФГУП «Строительное объединение» управделами президента.

Фаворитом тендера была компания «Специальное тоннельное строительство». Она связана с холдингом «Водоканалстрой». Компания предложила самую низкую цену – 5,4 млрд рублей и указала, что за последние 4 года выполнила аналогичные работы на 25,3 млрд рублей.

«Каскад-Энерго» проигрывало по обоим показателям. Оно оценило свой опыт работ в 17,3 млрд и предложило построить жильё для судей за 5,8 млрд рублей. Тем не менее компания получила более низкие баллы за квалификацию.

«Каскад-Энерго» входит в группу компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Forbes оценивает его состояние в 3,9 млрд рублей. «Ташир» уже работал с Управделами президента: в 2011-м он заключил инвестконтракт на реконструкцию зданий «Известий» на Пушкинской площади Москвы. На месте редакции появятся жилье, магазины, офисы и гостиница. Управделами владеет 100% ФГУП «Издательство «Известия». По контракту после реконструкции инвестору достанется 60% площадей в проекте, государству — 40%.

Конкурс на строительство 4 жилых корпусов был объявлен 30 декабря. Заявки на участие подали 7 компаний, в том числе – победитель конкурса на строительство самого комплекса Верховного суда УК «Кредо» Аси и Михаила Борисовых. Компания заявила цену в 6 млрд рублей, но смогла похвастаться самым большим портфелем контрактов – на 27,4 млрд.

Здания Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана возведут на месте снесенного института «Прикладная химия» на берегу Малой Невы. Стройка обойдется бюджету в 35,7 млрд рублей. Проект комплекса разработала студия Евгения Герасимова.