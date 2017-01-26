Сайт Росгвардии подвергся DDoS-атаке
Официальный сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке, сообщает 26 января ТАСС со ссылкой на сотрудников временного информационного центра Федеральной службы войск национальной гвардии.
«Вчера около 17 часов официальный интернет-сайт Федеральной службы войск национальной гвардии России начал работать с перебоями», — рассказали представители ведомства.
DDoS-атака — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ затруднён.
Источник: ТАСС