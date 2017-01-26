Как один фельетон помог разгореться первой русской революции

26.01.2017 13:14

115 лет назад, в 1902 году, в газете "Россия" был опубликован фельетон "Господа Обмановы". Этот фельетон вызвал грандиозный скандал, а его автор - Александр Амфитеатров - был сослан в Сибирь. Об эффекте, который произвел этот текст, рассказывает Константин Ранкс.

Автор фельетона "Господа Обмановы" Александр Амфитеатров за этот текст был сослан в Сибирь, в Минусинск, газета "Россия" была закрыта. Но свой эффект фельетон произвёл.

Амфитеатров написал этот фельетон всего за два часа, по сути, это анонсировалось как глава романа. Продолжения не последовало, так как Амфитеатрова забрали очень быстро. И надобно заметить, отношение публики к этому фельетону было весьма двойственным — одни, конечно, приветствовали столь смелую сатиру на императорскую семью Романовых, но большинство все же считало, что автор, то есть Амфитеатров, превысил границы дозволенного.

Как писал Александр Чехов своему брату Антону Чехову в личном письме, фельетон «Семейство Обмановых» – глупый и бессодержательный, если не догадываться, что под Обмановыми автор имел в виду Романовых, а в таком случае (цитирую) «...фельетон получил другой колорит – подлого пасквиля, направленного в интимную сторону царской семейной жизни».

Это было ещё то время, когда вы могли не терпеть царя, но считать невозможным не то что писать — даже читать неприличную сатиру на чужую личную жизнь. Но, судя по всему, Амфитеатрова власти остановили вовремя — он явно намеревался раскрыть полнее образ семьи Романовых, и особенно - Николая II.

Если в опубликованном отрывке царь Николай, выведенный под именем Ника-Милуша, никак не мог решить — кто же он, либерал или консерватор, и считал, что надо или справиться в папинькином завещании, или «как маминьке будет угодно», то, по словам самого Амфитеатрова, после 1904 года он уже в известном смысле умер или переродился — когда бросил сотни тысяч русских солдат под японские пулеметы. Амфитеатров имел в виду уверенность общества в том, что государь развязал Русско-японскую войну, чтобы скрыть солдатской кровью свои лесные мошенничества на реке Ялу, что на китайско-корейской границе.

История концессий на реке Ялу, организованных русским купцом швейцарского происхождения Жюлем Бринером, отжатых группировкой Александра Безобразова, который умудрился вовлечь в свои дела и членов императорской семьи, ныне уже основательно подзабылась, но в самом начале ХХ века она была весьма актуальной. В принципе — она актуальна и сегодня, когда мы говорим о слабом правителе и сильных царедворцах, которые могут вертеть своим государем, как им вздумается.

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