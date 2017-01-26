Петр Толстой помирился с главой Федерации еврейских общин

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который на этой неделе стал виновником громкого скандала из-за своего высказывания в отношении противников передачи Исаакиевского собора РПЦ (общественность, и в том числе иудейская община, сочли его слова проявлением антисемитизма), объяснил главе Федерации еврейских общин России Александру Бороде свою позицию.

Как сообщает 26 января "Интерфакс", Толстой заявил, что не имел в виду никакой национальности, когда говорил о разрушающих религиозные святыни людях.

"Петр Толстой и Александр Борода пожали друг другу руки в знак примирения", – рассказал "Интерфаксу" очевидец события.

Примирение состоялось в Госдуме, где 26 января проходят Рождественские парламентские чтения с участием патриарха Кирилла.