Петр Толстой помирился с главой Федерации еврейских общин
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который на этой неделе стал виновником громкого скандала из-за своего высказывания в отношении противников передачи Исаакиевского собора РПЦ (общественность, и в том числе иудейская община, сочли его слова проявлением антисемитизма), объяснил главе Федерации еврейских общин России Александру Бороде свою позицию.
Как сообщает 26 января "Интерфакс", Толстой заявил, что не имел в виду никакой национальности, когда говорил о разрушающих религиозные святыни людях.
"Петр Толстой и Александр Борода пожали друг другу руки в знак примирения", – рассказал "Интерфаксу" очевидец события.
Примирение состоялось в Госдуме, где 26 января проходят Рождественские парламентские чтения с участием патриарха Кирилла.
Источник: Интерфакс
Справка:
В понедельник, 23 января, Петр Толстой на пресс-конференции в Москве назвал защитников храма продолжателями дела «прадедов, вышедших из-за черты оседлости в 1917 году».
«Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях – продолжают дело своих дедов», – заявил Толстой.